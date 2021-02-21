В России зарегистрирована тест-система для выявлении мутировавшего COVID-19

Росздравнадзор в официальном телеграм-канале сообщил о регистрации первой в России тест-системы для выявления мутировавшего штамма коронавирусной инфекции.

Тест система была разработана на базе НИИ центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова вместе с компанией «ДНК-технология».

Отмечается, что в ходе испытаний тест-система показала высокую эффективность. По заверению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, она также сможет определять южноафриканский и бразильский штаммы COVID-19.