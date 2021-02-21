Новый щадящий препарат от рака простаты сэкономит 3,5 млрд в бюджете РФ

В России внесли в список жизненно необходимых лекарств препарат апалутамид для лечения рака простаты. С этого года цены на него будут регулироваться. Об этом сообщает телеграм-канал «Без рецепта».

Апалутамид был одобрен для применения только в 2019 году. Его использование позволит увеличить выживаемость среди мужчин с упомянутым диагнозом. Принцип действия заключается в блокировке андрогенов, которые способствуют развитию опухоли.

Всего в России за год диагностируется примерно 15 случаев метастатических форм рака простаты и семь тысяч неметастатических, сообщается на сайте производителя препарата.

Лекарство попадает под стандарт наиболее щадящей формы терапии на первых стадиях рака простаты. Его использование подходит для ранних форм онкопатологии и снижает затраты на радикальное вмешательство со стороны ОМС.

Предположительно, включение апалутомида позволит сэкономить в бюджете 3,5 миллиарда рублей.