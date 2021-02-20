Исследование: отвращение бывает полезно для здоровья

Исследование показало, что инстинкт отвращения бывает полезен для нашего здоровья.

Впервые о пользе отвращения писал ещё великий Чарльз Дарвин, который указывал, что с помощью этого чувства человек инстинктивно защищает себя от несвежей пищи и отравлений. А вот теперь исследователи из США подтвердили подобные предположения, когда провели эксперименты с участием членов коренных эквадорских общин.

У добровольцев оценивали уровень отвращения при прикосновениях к трупам животных и попадании в их помет, а также при употреблении распространенного в этих общинах напитка из ферментированной кукурузы под названием чича. Только готовил его человек с гнилыми зубами, который на глазах у участников эксперимента переживал кукурузу и сплевывал её в воду, где она должна была забродить.

Наблюдения продемонстрировали, что более высокий уровень отвращения связан со снижением показателей воспалительных биомаркеров, которые говорят об инфекциях. Отвращение действительно защищает нас от заражений, но его выраженность зависит от среды обитания. Если люди живут в сельской местности, то уровень отвращения у них ниже, чем среди тех, кто обитает в густонаселённых мегаполисах в более цивилизованной среде.