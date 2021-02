Вакцина Pfizer вырабатывает в 3 раза меньше антител к южноафриканскому штамму COVID-19

Медицинский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал данные об устойчивости вакцины компании Pfizer перед южноафриканским штаммом коронавируса 501Y.V2. Электронная газета «Век» приводит данные этого исследования.

Выяснилось, что вакцина Pfizer работает против мутировавшего вируса, но производит в три раза меньше антител в сравнении с количеством, показанным при исследовании на изначальном штамме COVID-19.

Сразу стоит оговорится, что эти данные — лабораторные. Как будет вести себя искусственно созданный иммунитет в живом пациенте при столкновении с южноафриканским штаммом, пока что не ясно.

Часть фармкомпаний ранее уже признали, что их разработки менее устойчивы перед измененным вирусом.

В ЮАР уже дестабилизирована ситуация с вакцинацией. От двух вакцин в стране уже отказались, поскольку есть данные об их неэффективности.

Напомним, что в России начались исследования вакцины «Спутник Лайт», усовершенствованного аналога «Спутник V» от центра имени Гамалеи. Обновленный препарат позволит пациентам прививаться от ковида единоразово. Сейчас для надежной выработки иммунитета нужно дважды посетить процедурный кабинет.