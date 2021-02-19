В Ростове мэр призвал государственные больницы зарабатывать на пациентах

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логовиненко на совещании об итогах работы городского управления здравоохранения в 2020 году призвал местные организации учиться зарабатывать на платных услугах.

Согласно отчетам за прошлый год, за 12 месяцев государственные медучреждения региональной столицы заработали 1,2 миллиарда рублей. Это на 69 миллионов меньше, чем в 2019 году, что объясняется пандемийными обстоятельствами.

Традиционно лидеры на рынке услуг в бюджетных организациях — стоматологические клиники.

Логовиченко предупредил начальников здравоохранения, что в текущем году контроль за усилением коммерческой активности госклиник будет вестись ежеквартально.

«Я понимаю, что все уже привыкли, что деньги выделяются из городского, областного и федерального бюджетов, но, тем не менее, научиться зарабатывать мы все точно обязаны. Хотелось бы, чтобы наши крупные больницы и поликлиники это осознавали и делали», — цитирует градоначальника «АиФ – Ростов».

Ранее в руководстве города сетовали, что весь рынок профосмотров на территории региональной столицы оказался поглощен частными организациями.