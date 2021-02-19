Исследование: у большинства из нас имеется аллергия на смог

Первое в мире исследование такого плана показывает, что у большинства из нас может быть аллергия на смог.

Польские ученые доказали, что красные кровяные тельца провоцируют аллергическую реакцию в организме людей, на которых воздействуют частицы смога. Аллергия на загрязнение воздуха таким образом проявляется у 75% здоровых людей и у 83% тех, кто уже страдает от аллергий.

Целых три года продолжалось пилотное исследование, авторы которого изучали воздействие смога на две группы людей, как обладающих аллергическими респираторными симптомами в осенне-зимние месяцы, так и свободных от аллергий. Все они сдавали регулярно кровь, которая подвергалась воздействию частиц смога из воздуха польского города Кракова в лабораторных условиях.

После добавления образцов смога к свежей крови ученые выявили, что аллергическая реакция вызывается у 75% не страдавших от аллергий и у 83% тех, кто с ней регулярно сталкивался. Речь шла о людях, имеющих аллергию на березы. Это первое исследование подобного плана во всём мире, доказывающее возможность существования аллергии на смог.