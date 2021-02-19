Ученые выяснили, что морозы повышают риск заражения COVID-19

Новое исследование показывает корреляцию между температурой воздуха и уровнем заражений COVID-19.

Исследователи из США выяснили, что повышение температуры воздуха в весенние и летние месяцы связано с более медленными темпами распространения коронавирусной инфекции. А это согласуется с поведением обычных сезонных респираторных вирусов. SARS-CoV-2 является частью большого семейства коронавирусов человека, многие из которых более активно распространяются в прохладное время и менее активно во влажные и теплые месяцы.

Для анализа связи между скоростью передачи COVID-19 и ростом температуры исследование проводили сразу в 50 странах Северного полушария. Все они должны были соответствовать определенным критериям вроде достаточного количества заболевших коронавирусом и определённой погоды. Оказалось, что в летние месяцы COVID-19 распространяется более медленно, а в прохладный период темпы заражений начинают расти. Повышение температуры на один градус было связано с уменьшением скорости передачи коронавируса на 1%, ну а снижение температуры на 1 градус увеличивало скорость передачи вируса на 3,7%.

Понимание влияния сезонности коронавирусной инфекции весьма полезно при планировании отмены ряда карантинных ограничений, а также подготовки к новому наплыву заболевших в больницы. Ну и в очередной раз исследователи доказали, что коронавирус всё же зависит от погоды.