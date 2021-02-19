Аллергия на холод: симптомы, лечение, профилактика

Морозы, которые установились в средней полосе России, чреваты холодовой аллергией. Каковы ее проявления, кто в зоне риска и как минимизировать отрицательное воздействие холода на организм, Sobesednik.ru поинтересовался у аллерголога-иммунолога.

Пришли морозы, и вы неделями пытаетесь смягчить потрескавшуюся и покрасневшую кожу рук кремами — обычными и аптечными, но ничего не помогает? Вполне вероятно, что у вас развилась холодовая аллергия и требуется лечение.

– Холодовая аллергия – это аллергическая реакция организма, которая бывает при отрицательных температурах, – объясняет врач, аллерголог-иммунолог Клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Галина Серебрянская.

Она проявляется в виде крапивницы, бронхоспазма, дерматита, может быть в виде кашля и ринита.

По словам доктора, бронхоспазм и сухой кашель наиболее вероятен у людей, которые страдают бронхиальной астмой. В таком случае больному назначают бронхолитки, расширяющие бронхи, снимающие спазмы и кашель. Если у человека крапивница, ему рекомендуют антигистаминные средства. При дерматитах используют стероидные мази, антигистаминные препараты.

Такие люди должны соблюдать меры профилактики.

– Утепляться перед выходом на улицу, не оставлять отрытых участков тела, – объясняет врач.

Людям с дерматитами нужно за час до выхода на улицу смазывать кожу рук очень жирными кремами с высоким содержанием липидов.

Холодовая аллергия не обязательно возникает при очень низких значениях окружающей среды (от -15 градусов). Это очень индивидуально: у некоторых она наблюдается даже при низких положительных температурах воздуха (0 – +5 градусов). Особенно опасны резкие перемены погоды, переход от плюсовых значений к никзким отрицательным.

– Холодовая аллергия также может развиваться у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, – предупреждает врач. – В холод это может усугублять у них дерматиты.