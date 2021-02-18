В РФ выявили почти 13,5 тыс. случаев ковида за сутки – на 619 больше, чем вчера

В России за минувшие сутки зарегистрировано 13 447 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 480 человек.

Об этом со ссылкой на оперштаб по борьбе с заболеванием пишет «Интерфакс».

Общее число жертв заболевания, таким образом, составило 81 926.

Вылечились за прошедшие сутки 18 730, всего число выздоровевших от COVID-19 достигло 3 661 312.

Несмотря на то, что днем ранее в России было зафиксировано 12 828 новых случаев, медики утверждают, что в целом по стране эпидемическая ситуация улучшается, а разница в суточных показаниях является нормальным явлением.

В столице за сутки выявлено 1 950 новых случаев коронавируса, 55 пациентов умерли, 2 514 поправились. В Петербурге число заболевших за сутки составило 1 094, в Московской области – 577.