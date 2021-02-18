Целый город в Бразилии привьют от коронавируса. В качестве вакцины могут использовать "Спутник V"

В Бразилии попробуют вакцинировать население целого города, чтобы определить уровень заражения COVID-19.

Целый бразильский город Серрано, расположенный на юго-востоке штата Сан-Паулу, будет полностью провакцинирован от коронавируса. Речь идет о всём взрослом населении. Этот уникальный эксперимент позволит понять, действительно ли вакцинация уменьшает количество случаев заражения.

Город этот небольшой, и всё его взрослое население оценивается в 30 тысяч человек. В течение трех месяцев каждый из них получит вакцину, и не исключено, что российскую, так как на территории этой страны скоро начнется массовое производство «Спутника V». Ожидается беспрецедентный эксперимент, поскольку во всех остальных странах вакцинация происходит равномерно, а в Бразилии собираются создать показательный город.

Тотальная вакцинация предоставляет великолепную возможность делать расчеты и прогнозы, а также следить за тем, как работает вакцина в деле снижения количества заболеваний, и является ли она актуальной при борьбе с бразильским штаммом, которого так боятся в других странах.