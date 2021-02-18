Исследование: на развитие красной волчанки влияют тромбоциты

Ученые из Университета Лаваля вместе с коллегами из CHU de Quebec-Universite Laval Research Center в Канаде доказали, что тромбоциты могут играть ключевую роль в деле развития системной красной волчанки. Циркулирующая в крови больных волчанкой внеклеточная ДНК рождает воспалительную реакцию, связанную с этим заболеванием. Результаты исследования публикует журнал Science Translational Medicine.

Волчанка — это аутоиммунная болезнь, вызывающая хронические воспаления различных частей тела, особенно суставов, кожи, мозга и почек. Уровень заболеваемости — 40 случаев на 100 тысяч человек, болезнь чаще встречается в возрасте от 20 до 40 лет. Волчанкой в 9 раз чаще болеют женщины, она проявляется по-разному и представляет немалую проблему для диагностики.

Исследователи показали, что внеклеточная ДНК частично происходит из тромбоцитов, играющих важную роль в деле свертываемости крови. Общим знаменателем тяжелых форм волчанки можно считать наличие в крови антител к ДНК. Если они свободно циркулируют, то комплексы антиген-антитело образуются и накапливаются в тканях, где и развивается волчанка.