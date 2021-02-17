Ученые: более ответственные и сознательные люди живут дольше

Самые сознательные люди живут дольше, и теперь исследование ответило на вопрос, почему так происходит.

Ирландские ученые из Университета Лимерика пролили новый свет на то, почему люди с высоким уровнем сознательности живут дольше. Иммунная система играет важную роль во взаимосвязи между личностными качествами и долгосрочным риском смерти. Следовательно, личность критически важна на протяжении всей жизни, и сознательность, как показало исследование, положительно влияет на работу иммунной системы.

Результаты этого исследования публикует журнал Brain, Behavior and Immunity. Авторы пришли к выводу о том, что личность человека влияет на долгосрочный риск смерти. Причем влияние ощущается от самых ранних этапов развития и до старости. Люди с более низкими показателями таких свойств личности, как сознательность, ответственность, самоконтроль и организованность, имеют на 40% более высокий риск смерти, по сравнению с теми, у кого эти качества развиты хорошо.

Авторов исследования интересовало, насколько личность человека определяет работу его иммунитета. В частности, они проверяли, могут ли два центральных для иммунной системы биологических маркера интерлейкин-6 или C-реактивный белок находиться в зависимости от характера человека.