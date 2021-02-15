Новое открытие ученых: риск смерти от COVID-19 снижается за счет витамина D

Витамин D снижает риск смерти от коронавируса на 60%, как установили испанские ученые.

Исследователи в ходе наблюдений за пациентами одной из больниц в Барселоне обнаружили, что определённые дозы витамина D, получаемые больными с COVID-19, уменьшали смертность более чем на 60%. Также эти пациенты на 80% реже нуждались в искусственной вентиляции лёгких, как показало исследование, опубликованное в Social Science Research Network.

Его авторы определяли эффективность добавок под названием кальцифедиол или витамин D3. В ходе эксперимента 551 человек получал эти добавки, и из них скончалось лишь 36 пациентов. При этом в группе из 379 больных, которым добавки не давали, умерло 57 пациентов.

Также среди участников первой группы только 5% были помещены в отделения интенсивной терапии. Это подтверждает выводы предыдущего испанского исследования, которое показало, что кальцифедиол сокращает более чем на 50% число поступающих в отделения реанимации пациентов. А значит, витамин D нужно использовать более активно при лечении больных коронавирусом.