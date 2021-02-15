Регулярные упражнения – новый способ профилактики рака

Вот ещё одна мотивация для тех, кто всё ещё не решился посещать спортзал или бегать по утрам — нагрузки оберегают от опухолей. Исследователи установили, что регулярные физические нагрузки защищают от рака. Это связано с тем, что они помогают победить лишний вес. С момента начала пандемии многие страны прошли через жёсткие карантинные ограничения, и из-за отсутствия доступа в спортзалы, а также в связи с сидячим образом жизни многие люди начали прибавлять в весе.

Кроме того, некоторые заедали стресс нездоровой пищей, состоящей из мучных, сладких и жареных продуктов. Но исследователи полагают, что лишний вес и ожирение делают организм человека более уязвимым перед повреждениями тканей и развитием опухолей.

Хотя табакокурение по-прежнему считается одним из главных факторов возникновения злокачественных новообразований, на второе место твёрдо забралось ожирение. По мнению учёных, из-за постоянного падения количества курильщиков, ожирение может стать главной причиной злокачественных новообразований. Сегодня всё больше людей бросают сигареты, и почти такое же количество набирает лишний вес. Особенно это касается представительниц прекрасного пола. К 2040 году ожирение станет основной причиной рака у женщин, как полагают исследователи, а через несколько лет после этого и у мужчин.