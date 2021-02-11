Названы четыре новых симптома COVID-19

Ученым из Великобритании удалось выявить сразу четыре новых симптома, связанных с коронавирусом.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили четыре возможных новых симптома коронавируса, которые не входят в традиционный список. Это стало возможным после изучения состояния здоровья более миллиона пациентов с коронавирусной инфекцией. Теперь в список симптомов COVID-19 можно добавить озноб, потерю аппетита, головные и мышечные боли.

Сейчас классическими симптомами коронавируса считают устойчивый сухой кашель, лихорадку, упадок сил, исчезновение вкуса и запаха. Новое исследование опиралось на многочисленные ПЦР-мазки и анкеты пациентов, собранные в период с июня 2020 по январь 2021.

Обнаружение новых симптомов крайне важно для того, чтобы остановить пандемию. Многие носители вируса просто не знают о том, что больны, поскольку не считают определенные изменения своего здоровья признакам коронавируса. Теперь они будут знать о том, что внезапная потеря аппетита, головные и мышечные боли, а также озноб могут быть следствием болезни, при которой необходима строгая самоизоляция.