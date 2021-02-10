Число случаев ковида в РФ превысило четыре миллиона, показатель за сутки – 14494

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России за весь период пандемии составило 4 012 710 человек.

Как сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 14 494 человек.

Наибольший суточный показатель (1441 случая) зарегистрирован в столице, затем идет Петербург (1169), далее следуют Подмосковье (650) и Нижегородская область (456).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что так называемый британский штамм коронавируса, как показало новое исследование, оказался на 35% более летальным.