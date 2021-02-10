Чашка кофе в день защищает от сердечной недостаточности

Ежедневная чашка кофе снижает вероятность развития сердечной недостаточности, как выяснили ученые из Университета Колорадо.

Пришедшие к этому выводу исследователи сами были немало удивлены полученными результатами. Хорошо известно, что кофе вреден для сердца и сердечнососудистой системы. После употребления этого напитка увеличиваются показатели артериального давления и сердцебиения, поэтому «сердечники» чаще всего полностью исключают по совету врачей кофе из своего рациона.

И вот теперь исследование показало, что употребление больших объемов кофе уменьшает риск смертельно опасной сердечной недостаточности. Причём желаемый эффект даёт только напиток, содержащий кофеин. Если в кофе его нет, то серьезного сокращения опасности сердечной недостаточности добиться не получается.

Исследование было исключительно наблюдательным, а значит, на его основе рано утверждать, что именно кофе защищает от сердечной недостаточности. Нельзя исключить, что более здоровые люди, реже сталкивающиеся с этой болезнью, пьют кофе, а не наоборот — кофе оберегает их от сердечной недостаточности. И пока механизмы того, как кофеин укрепляет сердечнососудистую систему, не будут обнаружены, говорить об этом с полной уверенностью нельзя.