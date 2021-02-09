Успешная операция на гамадриле в Сочи сулит прорыв в лечении рака мозга

В Сочи прошла экспериментальная операция с участием более тридцати медиков. Оперируемым был примат, павиан-гамадрил. Для апробации нового метода в лечении рака мозга выбрано именно это животное, поскольку оно является лабораторным двойником человека, пишет «Медвестник».

Предполагается, что применяемый метод позволит снизить агрессивность лечения рака мозга и спины у людей. В том числе больных глиобластомой.

Речь идет о таком методе лечения химиопрепаратом, как перфузия. Его суть такова: во время операции головной мозг кровоснабжается отдельно от тела с помощью искусственного кровообращения.

К опухоли тем временем доставляются концентрированные дозы лекарства, поражающие опухоль, но не сам орган. Такой подход позволит сохранить когнитивные функции мозга.

Когда в изолированном органе снижается токсическое воздействие, он вновь подключается к остальной части тела.

Операция длилась 100 минут и завершилась успешно.