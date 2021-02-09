При старческом слабоумии риск заболеть COVID-19 вдвое выше

Пациентам с деменцией коронавирус угрожает в два раза больше, как показало исследование американских ученых.

Ретроспективный анализ данных электронных историй болезней жителей США показал, что жертвы деменции значительно чаще заболевают COVID-19. Причём особенно высокая опасность отмечается у представителей афроамериканской этнической группы даже после поправок на возраст, пол и факторы риска, включая сопутствующие заболевания и пребывание в доме престарелых.

В целом установлено, что у людей со старческим слабоумием риск появления COVID-19 был в два раза выше, чем у их ровесников, не имеющих деменции. Такие выводы сделали ученые из Медшколы при Case Western Reserve University в Кливленде. А среди афроамериканских жертв старческого слабоумия вероятность заражения COVID-19 была почти в три раза выше, чем у белых. При этом опасность смерти в течение 6 месяцев после установки диагноза коронавирус для пациентов с деменцией составляла 20,99%, а риск госпитализации приближался к 60%.

Исследователи называют деменцию еще одним фактором риска помимо уже установленных — вроде пожилого возраста, гипертонии, диабета и нахождения в доме престарелых, где вероятность заражений выше. Именно поэтому врачи должны ориентироваться на этот повышенный риск, и особенно среди афроамериканцев, которые в целом чаще белых страдают от старческого слабоумия.