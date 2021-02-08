Ученые: счастливое детство не дает защиты от проблем с психикой

Исследование показало, что счастливое детство не гарантирует хорошего психического здоровья в будущем.

Хорошо известно, что психические потрясения в детстве часто негативно влияют на психику человека на всю оставшуюся жизнь. Но верно ли обратное, и можно ли сказать, что если детство было счастливым, то вся жизнь такого человека будет безоблачной в плане эмоций? Ученые из Университета Южной Австралии опубликовали в журнале Current Psychology исследование, которое показывает, что как положительный, так и отрицательный опыт в детстве может проявляться в виде беспокойств и тревожных нарушений во взрослом возрасте.

Авторы исследования полагают, что способность адаптироваться к различным неожиданным переживаниям прямо влияет на наше психическое благополучие в жизни. Следовательно, если человек имел совершенно счастливое детство без всяких серьезных потрясений, то столкнувшись с таковыми во взрослом возрасте он может растеряться и испытать психологический стресс. Ребенку нужно готовиться к тому, что его жизнь не будет бесконечным отрезком счастья, и на жизненном пути станут попадаться как благополучные периоды, так и времена серьёзных неприятностей и потерь.

Сами авторы исследования полагают, что происхождение психических болезней не ограничивается одними негативными переживаниями в детстве. Распространенность подобных нарушений в современном мире постоянно растет, и крайне важно понимать, откуда эти болезни берутся. Исследование показывает, что психическое здоровье не определяется только событиями разного возраста, и ребёнок из счастливой семьи вполне может иметь серьезные нарушения психики.