COVID-19 за сутки в РФ: 16 627 заболели, 22 831 выздоровел, 497 умерли

За минувшие сутки 16 627 человек в России заболели коронавирусом, сообщает столичный оперштаб. Число выздоровевших выше — 22 831. Скончались 497 человек.

На Москву приходится 2 214 новых случаев. Из них госпитализация потребовалась 903 инфицированным.

Вторым по числу заболевших идет Петербург (1 248 новых пациентов), за ним следует Подмосковье (955), а затем Нижегородская область (472).

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили, что летом может начаться эксперимент по применению вакцины «Спутник V» для детей.