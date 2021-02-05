Более трети россиян готовы стать донорами костного мозга

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел совместное исследование с Фондом борьбы с лейкемией. Выяснилось, что 68% россиян не имеет сколько-то четкого понимания о том, что такое рак крови. А у 46% не имеют представления, что такое донорство костного мозга. среди людей от 18 до 34 лет этот процент еще выше.

76% опрошенных россиян сетуют на то, что в СМИ недостаточно рассказывают о лейкозе, его лечении и донорстве.

Потенциальными донорами среди опрошенных готовы стать донорами 39%. Среди них 42% составляют граждане в возрасте 25-34 лет и 50% — граждане в возрасте 35-44 лет.

До сих пор в обществе бытует предубеждение, что процедура донации костного мозга болезненная и тем более опасная. Она может вызвать дискомфорт в течение первого времени, но он легко снимается медикаментозно.

Специалисты предполагают, что ежегодно в России заболевают раком крови примерно 30 тысяч человек.

В последние годы в мире вместо формулировки «донорство костного мозга» начинают использовать номинацию «донорство стволовых кроветворных клеток». Предполагается, что он менее агрессивен в представлении потенциальных доноров.