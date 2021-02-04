Нацмедпалата требует устранить финансовое неравенство у медиков в сельских ФАПах

Национальная медицинская палата совместно с Общероссийским национальным фронтом выступила за уравнивание прав медицинских сотрудников в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), работающих на участках с разной численностью населения. Об этом вице-президент Нацмедпалаты Наталья Аксенова сообщила изданию «Медвестник».

Нынешние нормативы действуют таким образом, что на ФАПы, рассчитанные на 100-900 человек, выделяется чуть более 1 миллиона рублей. На ФАПы для 900-1500 сельчан тратят 1,6 миллиона рублей, а на фельдшерские пункты в селах на 1500-2000 человек тратят почти 1,8 миллиона рублей.

При этом основные траты в этих учреждениях здравоохранения — лекарства и зарплаты.

«Фельдшерский пункт в селе, где проживает 100 человек, получает одно финансирование, а там, где живут 900, — другое. Возникает вопрос: чем отличаются между собой эти граждане России и чем отличается фельдшер, который иногда обслуживает два, а то и три ФАП. За один и тот же труд оплата может быть совершенно разная», — объясняет Наталья Аксенова.

Чаще всего средства выделяются районной больницей, которой подведомственнен ФАП, а там начинают экономить на фонде оплаты труда.

Правозащитные организации требуют поменять систему финансирования ФАПов и защитить сельских медиков от экономической дискриминации.