Кофе защищает слух мужчин, но не женщин

Употребление кофе защищает мужчин от потери слуха, как установили ученые из Франции.

Работа ученых Французского института здоровья и медицинских исследований показала, что любимый миллионами людей напиток кофе, с которого многие начинают свой день, оказывает неожиданно положительное влияние на организм. В частности, при употреблении кофе хотя бы один раз в день мужчины на 15% реже теряют слух, по сравнению с теми, кто этот напиток не употребляет.

Ученые использовали данные почти по 37 000 человек, включая мужчин и женщин. Они убедительно показали, что кофе полезен для слуха из-за его противовоспалительных свойств и содержащихся в напитке антиоксидантов. При этом преимущества кофе сохраняются вне зависимости от того, содержит ли он кофеин или нет, является ли фильтрованным или нефильтрованным.

Но, как это ни странно, польза кофе подтверждена лишь для мужчин, но не для женщин. Возможно, это объясняется различиями в физиологии. Кроме того, в организме женщин более высокий уровень гормона эстрогена, и без того защищающего прекрасный пол от потери слуха.