Кашель гораздо опаснее в плане заражения COVID-19, чем считали ранее

Риск передачи коронавируса по воздуху намного выше, чем было принято считать до этого.

Британские ученые доказали, что вероятность заражения COVID-19 воздушно-капельным путём намного выше, чем было принято считать ранее. Так, при кашле выделяется в 10 раз больше аэрозольных частиц, способных переносить коронавирус, чем при разговоре или дыхании. Таковы итоги исследования ученых из Университета Бристоля.

Они подчеркивают, что кашель остается значительным фактором риска воздушно-капельного распространения вируса. Вполне возможно, кашель генерирует частицы в диапазоне размеров, совместимых с вероятностью передачи SARS-CoV-2. Значит, риск заражения будет высоким для всех людей, стоящих рядом с инфицированным человеком, который кашляет.

При этом то, каков должен быть диапазон размеров аэрозольных частиц, отвечающих за заражение по воздуху, всё ещё обсуждается учеными. Однако дисперсия более мелких частиц в огромной степени определяется вентиляцией помещения, что создает возможный риск даже для тех, кто не находится в тесном контакте с зараженными, а прибывает на некотором расстоянии от них.