COVID-19 за сутки в РФ: 16 714 заболевших, 24 546 выздоровевших, 521 умерший

За минувшие сутки в Москве выявлено 2095 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 831 случай зафиксирован в Подмосковье, передает столичный оперштаб. В Петербурге 1 571 новый пациент.

Всего в России зафиксировано 16 714 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. 521 человек умер, а 24 546 человек выздоровели.

Только у 10% новых пациентов заболевание протекает в бессимптомном виде.

В Москве помимо сотни поликлинических пунктов вакцинации от COVID-19 также организованы выездные станции для процедуры инъекции. Они расположены в торговых центрах и в офисе МФЦ.