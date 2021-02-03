В Москве зарегистрирован минимум новых случаев COVID-19 с конца сентября

За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 16 474 новых случая коронавирусной инфекции, из них 10,6% без симптомов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный оперштаб. Скончались за сутки 526 зараженных, выздоровели 24 822.

Лидером по числу новых случаев COVID-19 остается Санкт-Петербург (1916 заболевших), за ним следует Москва (1545). Третье место в антирейтинге занимает Московская область (773), за которой идет Нижегородская (477). В конце списка находятся Республика Тыва (четверо зараженных), а также Ненецкий и Чукотский автономные округа (три и два новых случаев инфекции соответственно).

Отмечается, что в столице зарегистрировано наименьшее число заболевших с конца сентября.

Накануне медицинский журнал Lancet опубликовал данные о третьей фазе испытаний вакцины «Спутник V», разработанной НИИ имени Гамалеи. Авторы исследования сообщают, что эффективность вакцины составила 91,6%.