Открыта новая причина появления у человека сердечной недостаточности

Процесс высвобождения в организме железа может быть вреден для сердца, как установили ученые.

Эксперты Королевского колледжа Лондона установили, что когда в нашем организме в ответ на стресс высвобождается железо, это может способствовать смертельно опасной сердечной недостаточности. Ну а если человечество научится препятствовать данному процессу, то сердце получит дополнительную защиту, что показали исследования с участием лабораторных мышей.

Жертвы сердечной недостаточности часто демонстрируют дефицит железа, и некоторые ученые в этой связи предположили, что именно проблемы с переработкой этого минерала в организме могут играть важную роль в развитии опасной патологии. Новое исследование показывает один из способов, при котором выделение организмом железа может приводить к сердечной недостаточности, одновременно предлагая и методы защиты сердца от этой опасной патологии.

Исследователи подчеркивают, что железо очень нужно для осуществления многих процессов в нашем организме, включая перенос кислорода. Но избыток железа приводит к накоплениям нестабильных молекул кислорода, которые способны убивать клетки. Науке уже было известно, что метаболизм железа претерпевает значительные изменения при сердечной недостаточности, но не было установлено, насколько они полезны и вредны. В экспериментах на мышах, лишённых белка коактиватора ядерного рецептора 4 (NCOA4), необходимого для высвобождения железа, были получены ответы на все эти вопросы.