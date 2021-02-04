Надо ли больным раком прививаться от коронавируса: советы онколога

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. По данным ВОЗ, рак является одной из основных причин смертности в мире. В прошлом году в нашей стране этот страшный диагноз прозвучал почти для четырех миллионов россиян, большинство из которых – дети.

Почему эта болезнь молодеет? Помогает ли профилактика избежать недуга? И нужно ли онкологическим пациентам прививаться от короновируса? Об этом Sobesednik.ru рассказал главный врач сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.

Как вакцина от коронавируса влияет на раковых больных

– Важный вопрос сегодня о вакцинации – прививаться или нет, если человек болеет раком?

– Онкологические больные – самая уязвимая для ковида группа, это правда. Им желательно вакцинироваться в первую очередь. Но… если у пациента есть нарушения иммунной системы – снижение уровня лейкоцитов, например, таким пациентам обязательно требуется консультация онколога. Мы с такими пациентами принимаем решение о вакцинации в индивидуальном порядке. Здесь вопрос не в опасности вакцины, а скорее в возможном снижении ее эффективности. То есть на фоне подавленного иммунитета вакцина может не подействовать должным образом. Что касается пациентов в ремиссии, прививаться нужно и можно.

Доктор Андрей Пылев//фото: личный архив А.Пылева

– То есть прививка может вызвать рецидив?

– Таких данных нет. И много спекуляций по этому поводу. Но здесь существует другая проблема – очень многим моим пациентам отказали в вакцинации как раз из-за онкологического заболевания даже вне активной фазы лечения или в ремиссии. Другое дело – крайне важно заниматься лабораторными исследованиями совместно с онкологами с целью модернизации российской вакцины.

Онкология у детей: почему рак молодеет?

– В прошлом году среди заболевших раком рекордное количество диагностировали у детей… рак молодеет?

– Я не могу сказать, что рак молодеет, – говорит Пылев. – Есть определенные заболевания, которые чаще встречаются у молодых пациентов, а другие разновидности рака характерны для более пожилого возраста. Возможно, высокий процент заболевших связан и с хорошей диагностикой на ранних стадиях.

Главное, что можно сказать абсолютно точно: рак – это не приговор.

Доктора из России стараются максимально быстро впитывать и внедрять все новое, что появляется в мире.

Как не заболеть раком

– Говоря простонародным языком, нужно сделать, чтобы не заболеть раком?

– Профилактика и ранняя диагностика… Подавляющее большинство опухолей не возникает из ниоткуда, им всегда предшествуют предраковые процессы.

Если речь идет о желудке и кишечнике, то это полипы и воспалительные заболевания (гастриты, колиты). Раку печени предшествуют гепатиты и циррозы.

Чтобы из полипа развился рак, необходимо много времени — в среднем около 10 лет. Я советую один раз в году проходить элементарную диагностическую программу в виде УЗИ, рентгена, сдачи анализов крови, либо эндоскопических исследований. Это единственно правильный путь по минимализации рисков.

– Сейчас массово все сдают анализы на онкомаркеры… это может обезопасить и выявить рак?

– Что касается маркёров, это нужная и полезная вещь. Но самое главное – использовать их по назначению. Многие недобросовестные специалисты пользуются тем, что обычные люди не разбираются в тонкостях данного вопроса. Существует много маркёров. Обязательно какой-то один из них «вылезет» из нормативных значений. Конечно, это повод для дополнительного обследования. Человек тратит энную сумму денег, а в итоге выясняется, что со здоровьем все в порядке. Я могу уверенно сказать, что маркёры не используются для первичной диагностики и скрининга, за исключением, маркёра на рак предстательной железы. И здесь важны честные и доверительные отношения межу врачом и пациентом.

Лечение онкологии в России: плюсы и минусы

– Почему в народе принято считать, что онкологию лучше лечить за рубежом?

– Когда больной впервые сталкивается с диагнозом, он в шоке и в панике приходит на приём к онкологу, стоит по шесть часов в очереди и получает рекомендации пройти дополнительное обследование. Он понимает, что это может занять не один месяц. К сожалению, это – объективная реальность. И те люди, кто может себе позволить, улетают за рубеж, чтобы ускорить диагностику.

Но онкозаболевания лечат в России порой намного эффективнее, чем в том же Израиле или Германии! В России, например, вы сможете сделать такие же процедуры, как и за рубежом, быстро и гораздо дешевле. Примерно раза в два.

– Как вы относитесь к инновационным методикам?

– Не стоит им доверять всецело. Инновационные методики – это широкое понятие. Не стоит доверять сомнительным непроверенным «собственным разработкам» какого-нибудь доктора. Поймите, лечение онкозаболеваний жёстко регламентировано. А вот настоящие научные прорывы, подкрепленные данными множества исследований стоит изучать и внедрять. Но для этого нужно постоянно учиться, отправлять специалистов на стажировку. Это дорого и не всем клиникам по карману.

Одним из примеров такого импорта инноваций стало внедрение внутрибрюшинной высокотемпературной химиотерапии. Говоря простым языком, это способ победить метастазы в брюшной полости введением горячего раствора лекарственных препаратов. Мы первыми эту инновацию привезли в Россию и стали успешно помогать пациентам.