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Перед выпиской лекарств пациентам нужен анализ ДНК

Здоровье и дом - Здоровье
17:05, 29 января 2021
Американские СМИ

Перед выпиской лекарств пациентам нужен анализ ДНК
Global Look Press
Global Look Press

Генетическое исследование перед назначением лекарств может быть полезным для здоровья, как показало исследование. 

Ученые из Университета Восточной Англии вместе с коллегами из Лейденского университета в Нидерландах провели исследование, которое показало, что для миллионов пациентов полезно прохождение генетического исследования перед выпиской обычных лекарств. Результаты исследования публикует British Journal of Clinical Pharmacology.

Авторы проанализировали данные о выписке лекарств Национальной службой здравоохранения Великобритании за 2019 год. Было изучено 56 лекарств, среди которых антидепрессанты, антибиотики, препараты против язвы желудка, обезболивающие, эффект которых частично зависит от наследственности, то есть генетики. Оказалось, что лишь чуть более чем в каждом пятом случае у врача или фармацевта была возможность действовать в соответствии с международными фармакогенетическими рекомендациями.

Если бы генетическое исследование проводилось при выдаче всех новых рецептов, то у одного пациента из каждых 11 (9,1%) врачи изменили бы лекарства или их дозировку. В масштабах Англии это касается 5 млн рецептов. В результате генетических тестов пациенты могли бы получить либо более высокие, либо более низкие начальные дозировки, и за ними наблюдали бы более внимательно на ранних этапах лечения, что сделало бы его эффективней.

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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