Ученые: лишний вес ускоряет старческое слабоумие

Ожирение намного ускоряет течение болезни Альцгеймера, как показало исследование.

Британские ученые из Шеффилдского университета выявили новый фактор риска старческого слабоумия, который резко ускоряет прогрессирование этого неизлечимого недуга. Им оказалось ожирение. За счёт изучения мозга людей с разным весом и методов нейровизуализации было доказано, что большие объёмы лишнего жира делают нервную ткань более уязвимой. Следовательно, здоровый вес даже при легкой форме деменции может замедлить развитие коварной болезни.

Авторы исследования опубликовали его результаты в Journal of Alzheimer's Disease Reports. Они говорят, что избыточный вес особенно опасен в среднем и пожилом возрасте, когда здоровье мозга имеет определяющее значение. А избавление от ненужных объёмов можно считать одной из разновидностей профилактики старческого слабоумия.

Десятки миллионов жителей нашей планеты страдают от деменции. Наука не может предложить им каких-либо лекарств, останавливающих или замедляющих болезни, несмотря на десятки лет исследований. Все ныне применяющиеся препараты чисто симптоматические. К примеру, они могут понизить уровень беспокойства и ажитации, уменьшить судорожные приступы, сделать людей менее импульсивными, но не вылечить болезнь Альцгеймера и не задержать ее ход.