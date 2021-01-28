В мэрии Москвы заявили, что готовы привить от COVID-19 всех пенсионеров

Все пожилые москвичи, готовые сделать прививку от коронавирусной инфекции, могут вакцинироваться в полном объеме.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. «Вакцину разрешили применять людям старше 60 лет, и в Москве для этой категории никаких ограничений по вакцине нет. В полном объеме весь спрос мы готовы удовлетворить», – цитирует Ракову ТАСС.

По словам Раковой, в настоящий момент привито свыше 320 тысяч москвичей. Каждый день вакцину получают от 15 тысяч до 20 тысяч жителей столицы, записываются от 17 тысяч до 25 тысяч.

Вакцинация против коронавируса стартовала в Москве 5 декабря 2020 года. Записаться на нее можно через портал mos.ru.

Столичные власти планируют привить от коронавируса 6-7 млн человек.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в США к концу лета от COVID-19, согласно планам американских властей, будут привиты около 300 млн человек, то есть большая часть населения страны.