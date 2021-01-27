COVID-19 за сутки в РФ: 17 741 заболели, 27 922 выздоровели, 594 умерли

В России за минувшие сутки выявлен 17 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, передает столичный оперштаб. Это самый низкий показатель с начала года.

На Москву из числа новых пациентов приходится 1 837 человек. Чуть меньше на Петербург – 1 813. В Подмосковье выявлено 928 случаев, в Нижегородской области – 474.

Высоким остается число летальных исходов – 594 за сутки. Выздоровели 27 922 человека. Только у 10,3% нововыявленных пациентов болезнь протекала бессимптомно.

Всего за период пандемии в России коронавирусом заразились 3 774 672 человека.