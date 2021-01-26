ВОЗ: Пандемия увеличила потребность людей в психотерапии

Мелита Вуйнович, представляющая Всемирную организацию здравоохранения в России, рассказала, что глобальное исследование ВОЗ показало: почти везде пандемия коронавируса негативно повлияла на качество услуг, связанных с неврологией и психологической помощью. Запрос на психотерапию также увеличился.

«93% из 130 стран (...) сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в то время как спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился», — приводит её слова ТАСС.

Вуйнович отметила, что для выхода из кризиса коронавируса нужно, чтобы всему обществу была оказана помощь психологического характера, для чего нужно отказаться от «стигматизации» таких услуг, а также провести «профилактику, раннее выявление, лечение и реабилитацию, последующий уход с уважением прав и достоинства человека».

В этой связи она отметила, что перспективным выглядит возможность применения инновационных технологий (например, телемедицина) для оказания психологической помощи, в том числе гражданам из групп риска. Для этого подобным проектам необходимы инвестиции.