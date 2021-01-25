Восстановиться после коронавируса помогут дыхательная гимнастика и пение

Упражнения для дыхания, практикуемые вокалистами, являются хорошим способом помочь организму прийти в норму после ковида.

Об этом рассказала певица, педагог, тренер по вокалу на телевидении, завкафедрой эстрадно-джазового пения ИСИ, профессор Марина Полтева, пишет NEWS.ru.

«И до болезни, и после неё дыхательные гимнастики очень помогают», – сообщила эксперт, которая сама перенесла коронавируную инфекцию.

По ее словам, диагноз COVID-19 может напугать человека, что способно привести к дополнительным проблемам с дыханием. При этом, отметила Полтева, главная ошибка больного – пытаться сделать глубокий вдох. «Этого делать не нужно, он должен быть всегда коротким, через нос с приоткрытым ртом, и при этом максимально полным», – подчеркнула тренер по вокалу.

Продемонстрировав, как именно нужно работать с дыханием, Полтева также рассказала, что эффективные упражнения можно найти в работе Александры Стрельниковой по дыхательной гимнастике, к которой прибегают как артисты, так и медики.

В целом же специалист рекомендовала пение, которое позитивно влияет на состояние организма при любой ситуации. При этом она уточнила, что кричать и рвать голосовые связки – «не очень хорошо».

«Просто контролируйте себя и учитесь петь правильно. Грамотный педагог всегда поможет и направит», – сказала профессор, напомнив, что после употребления спиртного петь не рекомендуется, поскольку алкоголь сушит горло и дает лишь кратковременный тонус.