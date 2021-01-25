Полмиллиона человека умерли за этот век из-за климатических аномалий

Из-за экстремальной погоды в этом веке умерло почти полмиллиона человек, как установили ученые.

Климат продолжает негативно воздействовать на человечество, и глобальное потепление сулит нам неисчислимые бедствия. За последние 20 лет более 480 000 человек погибли в результате стихийных бедствий, связанных с экстремальными погодными явлениями вроде штормов, наводнений, а также волн тепла.

Чаще всего жертвами этих погодных катаклизмов становятся жители развивающихся стран, как показала информация аналитического центра Germanwatch. Его эксперты выяснили, что погодные бедствия обошлись мировой экономике в $2,56 триллиона в наступившем веке. Самыми пострадавшими странами от климата названы Пуэрто-Рико, Мьянма и Гаити.

В соответствии с Парижским соглашением о климате 2015 года богатые страны должны ежегодно платить по $100 млрд для помощи бедным странам в деле борьбы с последствиями глобального потепления и для адаптации к изменяющемуся климату. Но недавние исследования показывают, что реальный объем финансирования, доступного развивающимся странам в этом вопросе, значительно ниже.