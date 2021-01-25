Назван самый простой и эффективный способ понизить давление

Упражнения на растягивания при гипертонии помогают лучше, чем пешие прогулки, как показало исследование.

Исследователи из Университета Саскачевана изучали влияние пеших прогулок на показатели артериального давления. Распространена точка зрения о том, что прогулки — превосходное средство борьбы с гипертонией и скачками давления. К примеру, людям при высоких отметках на тонометре вначале советуют прогуляться 5-10 минут, и если эти цифры не уменьшились, то только после этого пить таблетки. И вот теперь исследователи решили проверить, что будет, если вместо прогулки делать упражнения на растягивания.

Для чистоты эксперимента гипертоников разделили на две группы. Участники первой группы при увеличении показателей давления гуляли пешком, а во второй группе занимались растягиваниями. К большому удивлению исследователей именно во второй группе результаты были самыми впечатляющими. Исследователи подчеркивают, что при растягивании мышц с ними растягиваются и кровеносные сосуды, а это снижает степень их жесткости.

Если артерии в теле становятся менее ригидными, повышается уровень протока крови по ним, что сразу же отражается на показателях артериального давления. Причём для растяжек подойдут любые упражнения, в которых задействована основная группа мышц. Однако прекращать пешие прогулки при этом не следует, поскольку они также очень полезны для здоровья.