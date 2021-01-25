Людям со злокачественными опухолями лучше не делать прививку от СOVID-19

В инструкции к вакцине от коронавируса «Спутник V» ограничения для ряда пациентов. Использование препарата не запрещено, но не рекомендуется из-за недостаточных данных о влиянии в случае наличия некоторых диагнозов.

Так, с осторожностью стоит проходить вакцинопрофилактику от COVID-19 людям с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, пишет «РИА Новости». В первом случае речь идет именно о злокачественных новообразованиях.

«Стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний», – указывается в инструкции.

Ранее глава Центра имени Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, заявил, что не стоит делать вакцину аллергикам, чье заболевание находится в стадии обострения.

Чтобы уточнить состояние своего организма, аллергикам следует сдать анализы на уровень иммуноглобулинов Н и С-реактивный белок, писал «Коммерсантъ».

За минувшие сутки в России выявлено 19 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает столичный оперштаб.