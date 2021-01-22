Препарат от астмы перестали производить из-за отпускной цены ниже себестоимости

В России ощущается дефицит препарата для лечения бронхиальной астмы «Эуфиллин». Представители Усолье-Сибирского химзавода, которые производят лекарство, подтвердили «Таким делам», что производство «Эуфиллина» прекращено из-за низкой закупочной цены.

Из-за того, что ФАС и Минздрав запрещает повышать цены на лекарства из группы жизненно необходимы, сейчас отпускная цена препарата ниже себестоимости на 65%. То есть для фармзавода производить его заведомо убыточно.

О том, что лекарство действительно пропало из аптек в некоторых городах России свидетельствуют и запросы в местных пабликах. Граждане просят у земляков передать за деньги ли безвозмездно им ненужные остатки «Эуфиллина» или порекомендовать замену препарату.

Решить проблему может только увеличение максимальной отпускной цены.