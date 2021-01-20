Мини-пиги помогут человечеству победить храп

Миниатюрные свиньи, страдающие от ожирения, помогли разобраться в особенностях обструктивного апноэ во сне у человека.

Практика показывает, что каждый третий из нас страдает от апноэ во сне. При этом расстройстве мягкие ткани гортани расслабляются и во время сна блокируют выход воздуха из тела. Когда происходит полная блокада или обструкция, человек на несколько секунд пробуждается и снова засыпает. Иногда этих пробуждений за ночь насчитываются десятки или сотни, из-за чего утром люди встают «разбитыми». Кроме того, обструктивное апноэ — это и главная причина храпа.

В экспериментах ученых приняли участие пять мини-пигов в возрасте до 11 месяцев, из которых двое животных страдали ожирением, а другие свиньи находились в так называемой контрольной группе. Вначале ученые следили за тем, как мини-пиги спали естественным образом, а потом животным вводили снотворное, чтобы контролировать их дыхание через специальную маску.

Ученые ранее предполагали, что причиной обструктивного апноэ во сне является так называемая турбулентность, являющаяся следствием повышенного сопротивления воздуха в гортани. Именно она блокирует дыхательные пути. И вот теперь установлено, что настоящей причиной апноэ можно назвать недостаточно эффективную откачку воздуха. При сужении прохода в гортани у свиней с ожирением наблюдался меньший объем воздуха, и дыхательные пути нарушались сильнее, чем у животных из контрольной группы. Получено более точное понимание динамики воздушного потока при апноэ, что поможет при лечении человек.