Питер вышел на первую строчку антирейтинга по приросту заболевших COVID-19

Согласно официальной статистике столичного оперштаба, за минувшие сутки в России было обнаружено 21 734 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 262 человека. Все так же много летальных случаев — скончались 586 человек.

Впервые на первую строчку антирейтинга по приросту заболеваемости занял Санкт-Петербург. В Северной столице выявили 3 281 случай заражения, а в Москве – 3 115. Компенсирует такой дисбаланс Подмосковье: в области обнаружили 1 072 новых случая COVID-19.

Хоть в столицах и снижаются показатели, но регионы до сих пор находятся в тяжелом положении. В Нижнем Новгороде 471 заболевший. В Ростовской и Воронежской областях почти по 400 новых пациентов. Еще в четырех субъектах более 300 нововыявленных больных.

В 21 регионе отмечают прирост более 200 человек за сутки, а в 36 областях – более сотни человек за день.

Ранее в Роспотребнадзоре к лету прогнозировали спад показателей до пределов ниже нижних порогов прошлого лета, но по весне возможен характерный для респираторных инфекций прирост.