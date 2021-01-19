Ожирение наносит серьезный удар по психике подростков

Половина подростков, проходящих лечение тяжелого ожирения, имеют какие-нибудь психоневрологические проблемы.

Шведские ученые из университетов Лунда и Гётеборга установили, что почти половина молодых людей, получающих лечение тяжелого или морбидного ожирения, имеют какие-либо нейропсихологические проблемы. Две трети подростков демонстрировали нарушения психического здоровья, о чем они сообщали сами или рассказывали их родители.

В 2000-е годы число жертв ожирения среди молодёжи постоянно увеличивалось, как рос и объём психических заболеваний. Авторы исследования уже давно наблюдают за связью между ожирением и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, депрессиями, а также расстройствами пищевого поведения. В нынешнем исследовании приняли участие 48 человек, 73% из которых были девочками. Средний возраст участников составлял 15 лет, а индекс массы тела — 42 пункта, что говорит о морбидном ожирении.

Половина участников исследования проходила консервативное лечение ожирения, а вторая половина — через хирургические операции. Родители подростков заполняли анкеты, по которым можно было оценить симптоматику психических нарушений, о своем психическом здоровье рассказывали и сами подростки.