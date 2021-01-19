К лету COVID-19 отступит в РФ, но есть риски распространения британского штамма

В России к лету показатели прироста новых пациентов с коронавирусом могут оказаться ниже минимума прошлого года. Такой прогноз дает заместитель директора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика», — цитирует специалистку «РИА Новости».

И все-таки ухудшить прогноз может штамм коронавируса из Великобритании, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она отмечает, что британский штамм на 56% более заразен, что изначально выявленный вирус. Если, к примеру, для последнего, чтобы заразиться, было достаточно 15 минут разговора с больным, то в случае с британским штаммом хватит и пяти минут.

При этом исследователи заверяли, что нет никаких свидетельств того, что британский штамм опаснее остальных. Его отличие состоит только в скорости распространения.

На сегодня в России выявлен лишь один случай заражения ковидом из Лондона, но Анча Баранова уверена, что их гораздо больше по стране. «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», — говорит она.

За позапрошлые сутки было выявлено 22 875 случаев заражения коронавирусом в России.