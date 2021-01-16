Донорство плазмы на COVID-19: сколько человек можно спасти и много ли платят?

Переливание плазмы крови с антителами к коронавирусу – иногда единственный способ помочь болеющим этой инфекцией. На самые важные вопросы отвечает Главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

Какой должен быть уровень антител в крови донора, чтобы его допустили к сдаче плазмы?

– Если уровень иммуноглобулинов M 1-5 единиц, то иммуноглобулинов G должно быть более 40 единиц, если уровень иммуноглобулинов M – 0, то иммуноглобулинов G должно быть 80 и больше. Обычно человек сам сдает тест на антитела, когда хочет узнать, переболел он ковидом или нет.

И есть еще один момент. Когда к нам приходят первичные доноры, мы делаем экспресс-тест на антитела. Он дает результат положительный или отрицательный, в случае положительного мы предлагаем провести анализ на уровень антител. Если уровень достаточный, то приглашаем на донацию плазмы на ковид, если нет, он может сделать другую донацию по потребности лечебных организаций.

Сколько плазмы берется за один раз и какого количества антител лишается донор?

– Количество антител прямо пропорционально количеству плазмы. Стандартная доза 600 миллилитров. Но если донор не очень хорошо себя чувствует во время сдачи, мы прекращаем донацию и берем лечебную дозу 200-300 миллилитров. После сдачи плазмы крови антитела восстанавливаются в течение 1-2 дней.

Сколько жизней спасает донор за одну сдачу плазмы?

Если сдает 600 миллилитров плазмы, то две. Для введения плазмы крови болеющему коронавирусной инфекцией нужно 300 мл донорской плазмы.

Сколько платят донору?

В Москве по учреждениям здравоохранения указом мэра Москвы были установлены меры социальной поддержки для доноров ковидной плазмы. Донор получает компенсацию на питание в размере 1212 рублей, это обязательная выплата. Донорам плазмы с антителами к COVID-19 полагаются стимулирующие выплаты: за 600 мл плазмы – 5 тысяч рублей. Если был сдан меньший объем, то сумма рассчитывается пропорционально сданному объему. Каждый регион устанавливает свои меры социальной поддержки.

Чем можно заразиться при сдаче плазмы?

– Сдача крови безопасна для донора. Сейчас при проведении всех манипуляций и самой процедуры плазмофереза используются стерильные одноразовые материалы, которые невозможно использовать повторно.