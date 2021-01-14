Росздравнадзор: В России пока запрещено использовать иностранные вакцины

Ни частные, ни государственные медцентры по закону не могут ввозить или применять вакцины или любые другие препараты, которые не прошли государственную регистрацию. Об этом «Интерфаксу» заявили в Росздравнадзоре.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — говорится в ответе службы.

Ранее отделение израильского госпиталя Hadassah в «Сколково» сообщало, что организация ведет переговоры по поставке вакцины американской компании Pfizer и немецкой BooNTech, также они обсуждали возможность поставки препарата от Moderna.

Пока что в России регистрацию прошли только две вакцины и обе отечественные: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Как поясняли в Pfizer, пока они не обращались к российским властям для прохождения препаратом процедуры регистрации. Там также заверили, что до конца 2021 года все равно не собираются делать поставки по контрактам, которые не были заключены заранее. Весь год компания намерена исполнять уже существующие обязательства.