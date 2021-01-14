Приложение Сбера не заменит врача: вирусолог назвал лучший способ диагностики COVID

Сбер, он же бывший Сбербанк, выпустил приложение, которое по голосу и кашляю за минуту якобы может определить, болен ты ковидом или нет. Можно ли верить такому «обследованию»?

Пользователю предлагается отметить в приложении, есть ли у него те или иные симптомы заражения, прочитать фразу и покашлять в телефон. Сбер не настаивает на том, что это диагностирование, но все же интересно, можно ли верить такому анализу или это просто игрушка? И какой сегодня самый надёжный способ определить у себя COVID-19? Об этом мы спросили Анатолия Альштейна, профессора из Центра им. Гамалеи.

Анатолий Альштейн // Стоп-кадр: YouTube

— Я думаю, что создание такого приложения-чекера — это хорошая инициатива. Но надо понимать, что такая диагностика носит только предварительный характер. Она может применяться для того, чтобы приблизительно ориентировать людей. Человек сообщает свои симптомы, эта информация накладывается на некую матрицу — и вы получаете диагноз. Конечно, это очень предварительный диагноз, и это ненадежно, но, думаю, ничего плохого в этом приложении нет.

— Но люди могут к этому относиться с доверием. С большим, чем следует. Человек, допустим, установил себе на смартфон это приложение, покашлял туда, галочки расставил, и программа ему сообщает, что у него нет коронавируса. А через три дня человек уже лежит в реанимации на ИВЛ. Просто потому, что доверился и не пошёл вовремя к врачу.

— Вы хотите сказать, что у нас очень тупые люди, которые будут делать выводы на основании того, что им указало приложение? Не думаю. И не думаю, что это прямо что-то такое очень вредительское и страшное. Но разумеется, люди должны понимать, что приложение не может выдать настоящий диагноз в его истинном понимании. Даже результаты тестов ПЦР бывают ошибочны, как мы знаем. Самый надёжный способ — это, разумеется, вызвать врача или самому прийти на приём, чтобы врач посмотрел на этого больного, послушал его, послушал лёгкие, и, если есть показания, пациента нужно отвезти на компьютерную томографию и сделать тест. Тут пока ничего нового, эти пути уже пройдены. И как обычно, самое надёжное — это комплексный подход.