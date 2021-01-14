Мужчина с ожирением, диабетом и 97% поражением легких благополучно перенес ковид

Минздрав Московской области сообщает, что медикам удалось спасти от коронавируса мужчину с обширным поражением легких, низкой сатурацией и целым набором сопутствующих рисков. Об этом пишет «Интерфакс».

В Видновской районной клинической больнице с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19, лечился 55-летний мужчина. Насыщение крови кислородом составляло всего 60% при норме 95%.

Также у него имелось серьезное ожирение, недостаточность кровообращения, сахарный диабет и артериальная гипертензия. Все эти факторы ухудшают прогноз по выздоровлению.

На искусственной вентиляции легких мужчина находился в течение трех суток, а после был переведен в палату интенсивной терапии. Лечение показало стойкий положительный эффект, и пациент начал самостоятельно дышать, а после встал на ноги.

Сейчас он направлен домой под амбулаторное наблюдение.

За минувшие сутки в России выявлено 24 763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.