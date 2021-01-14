Маленьким детям бывает полезно спать вместе с родителями

Исследование показало, что совместный сон родителей с детьми делает последних более уверенными в себе.

Многие мамы и даже и папы спят вместе со своими маленькими детьми, так как нахождение рядом со взрослым успокаивает ребёнка. Впрочем, некоторые психологи считают этот подход неправильным и советуют родителям приучать детей спать отдельно с самого раннего возраста. Какой же метод является более полезным для детской психики? Ответ на этот вопрос дало новое исследование.

Ученые из США выяснили, что дети, которые часто спят в одной постели с родителями, впоследствии имеют более высокую самооценку, реже испытывают чувство вины и тревожность. Более того, совместный сон детей и родителей делает для подрастающего поколения более комфортными физические отношения с людьми.

Так, один из участников исследования рассказал психологам, что в раннем детстве всегда ощущал себя в безопасности, когда знал, что если бы ему приснился плохой сон, он мог бы быстро побежать в кровать к папе и маме. Наличие родителей рядом в такие мгновения очень положительно влияет на детей.