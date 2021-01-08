Коронавирус за сутки: 23 652 заболели, 21 677 выздоровели и 454 умерли

В России за последние сутки выявлено 23 652 новых случая коронавируса. При этом 21 677 человека выздоровели, а 454 умерли от болезни, передает оперативный штаб при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За всё время в стране зарегистрировано более 3,35 миллиона случаев болезни, 2,7 миллиона пациентов были выписаны, а 60 911 скончались. 563 754 человека числятся коронавирусными больными на настоящий момент.

В Москве за прошедший день показатели почти не изменились по сравнению со вчерашними: 5 027 заболевших, 7 067 выздоровевших и 71 погибший. Почти 156 тысяч человек в столице остаются зараженными. Аналогичная динамика наблюдается в Санкт-Петербурге, где выявлено 3 017 новых случаев, выписано 1 756 пациентов, а 55 человек с ковидом скончались. Активных случаев в Северной столице почти 100 тысяч. На третьем месте по числу заболевших, как всегда, находится Московская область — здесь инфекцию нашли у 1 226 человек, выздоровели 1 485 человек, а 21 больной коронавирусом скончался.