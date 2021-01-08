У ЕС уже есть 380 млн доз разрешенных вакцин. Этого хватит для 80% населения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз в два раза расширит закупку американской вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. Ранее планировалось приобрести 300 миллионов доз, теперь же их будет 600 миллионов.
«Мы следим за тем, чтобы европейцы получили достаточное количество доз безопасной и эффективной вакцины от COVID-19. Теперь мы даем возможность странам ЕС покупать больше доз первой вакцины, одобренной в ЕС, — сказала г-жа фон дер Ляйен во время выступления. — Всего мы получили 2,3 миллиарда доз наиболее многообещающих вакцин от COVID-19 для Европы и соседних стран».
We make sure Europeans have sufficient doses of safe & effective #COVID19 vaccines.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2021
We now enable EU countries to buy more doses of the 1st vaccine approved in EU.
They can now buy up to 300 million more doses of the #BioNTech/@Pfizer vaccine."https://t.co/vjZd0L17VL" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer"
Она пояснила, что 75 миллионов доз вакцины от Pfizer будут поставлены в Европу уже во втором квартале, а оставшуюся часть отправят до конца года. Никаких дополнительных договоренностей, по её словам, не потребуется, так как контракт заключен.
Учитывая, что ранее в ЕС также разрешили к использованию вторую вакцину от Moderna, количество доз, которыми уже располагает Евросоюз, составляет 380 миллионов, чего хватит для вакцинации 80% населения. Остальные дозы будут доставлены позднее.
Страны, которые не входят в ЕС, но находятся рядом и не имеют возможности приобрести препараты самостоятельно, также могут рассчитывать на предоставление им вакцины в качестве помощи.