У ЕС уже есть 380 млн доз разрешенных вакцин. Этого хватит для 80% населения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз в два раза расширит закупку американской вакцины от компаний BioNTech и Pfizer. Ранее планировалось приобрести 300 миллионов доз, теперь же их будет 600 миллионов.

«Мы следим за тем, чтобы европейцы получили достаточное количество доз безопасной и эффективной вакцины от COVID-19. Теперь мы даем возможность странам ЕС покупать больше доз первой вакцины, одобренной в ЕС, — сказала г-жа фон дер Ляйен во время выступления. — Всего мы получили 2,3 миллиарда доз наиболее многообещающих вакцин от COVID-19 для Европы и соседних стран».

Она пояснила, что 75 миллионов доз вакцины от Pfizer будут поставлены в Европу уже во втором квартале, а оставшуюся часть отправят до конца года. Никаких дополнительных договоренностей, по её словам, не потребуется, так как контракт заключен.

Учитывая, что ранее в ЕС также разрешили к использованию вторую вакцину от Moderna, количество доз, которыми уже располагает Евросоюз, составляет 380 миллионов, чего хватит для вакцинации 80% населения. Остальные дозы будут доставлены позднее.

Страны, которые не входят в ЕС, но находятся рядом и не имеют возможности приобрести препараты самостоятельно, также могут рассчитывать на предоставление им вакцины в качестве помощи.